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10 грудня • оновлено в 07:31
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"Готові взяти газом!" Зеленський пообіцяв новий договір із Путіним щодо газу

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Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

Як заявив український глава держави, мова йде про нову угоду. "Тут уже я бачу, що вже не йдеться про контракт на один рік. Всі зняли це з обговорення. Тобто на скільки-то років. Я наполягав на 10 роках..." – передає його слова кореспондент OBOZREVATEL.

При цьому, як виявилося, Україна зняла питання про повернення 3 млрд доларів в обмін на еквівалент газом. "Наша позиція проста: ми готові взяти газом", – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін же "натякнув" Україні, що країна може отримати і 25% знижки на газ.

"Пам'ятаєте відомий дитячий віршик: "А у нас в квартирі газ. А у вас?". І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу. Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Перш за все, промисловий споживач. Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується. І ми не можемо вираховувати ціну від дотованої ціни – це звичайна логіка економічна", – заявив глава Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед переговорами прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна повністю забезпечена всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону і не готова змінювати позицію щодо транзиту газу з Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
наркоша посадив україні на газову голку кремля з якої ми зізкочили. сумно. І це не перетнув червоних ліній???
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
"Готовы взять", ну раз готовы идите зубы почистите.
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5
Он Алекс
Он Алекс
Гусенцова Галина, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.....
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0
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Хо Хол
Хо Хол
Это что же выходит, договор с ахресором по хазу? За це стояв майдан?! XPЮЮЮЮЮ!!!! ВИИИИИ!!! Коболев теперь деньги за премию вернет чтобы газ оплатить с нее или премию он себе выписал из бюджета? :D Кстати, ceлюки, цена на газ для населения тоже меньше станет?
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4
6
Он Алекс
Он Алекс
Хо Хол, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.))
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0
0

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