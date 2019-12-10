"Готові взяти газом!" Зеленський пообіцяв новий договір із Путіним щодо газу

Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

Як заявив український глава держави, мова йде про нову угоду. "Тут уже я бачу, що вже не йдеться про контракт на один рік. Всі зняли це з обговорення. Тобто на скільки-то років. Я наполягав на 10 роках..." – передає його слова кореспондент OBOZREVATEL.

При цьому, як виявилося, Україна зняла питання про повернення 3 млрд доларів в обмін на еквівалент газом. "Наша позиція проста: ми готові взяти газом", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін же "натякнув" Україні, що країна може отримати і 25% знижки на газ.

"Пам'ятаєте відомий дитячий віршик: "А у нас в квартирі газ. А у вас?". І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу. Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Перш за все, промисловий споживач. Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується. І ми не можемо вираховувати ціну від дотованої ціни – це звичайна логіка економічна", – заявив глава Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед переговорами прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна повністю забезпечена всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону і не готова змінювати позицію щодо транзиту газу з Росії.

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