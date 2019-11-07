Готові ввести 5% податку: у Гончарука взялися за криптовалюти

Кабінет міністрів вивчить можливість зміни ставки з податку на прибуток для криптовалютних компаній.

"На рівні ініціативи ми з спільнотою зараз обговорюємо введення податкової знижки терміном на три роки. Сьогодні ця ставка на рівні 18%, ми пропонуємо знизити її до 5%", – заявив заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняков у коментарі ForkLog.

Для власників біткоїна законодавці планують також податок на рівні 5% з обороту.

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"З тієї суми, яку людина виводить з криптовалют у фіат, він заплатить 5%. Для фізосіб ми хочемо залишити цю норму", – додав заступник міністра.

При цьому юрособи будуть обкладатися податком на загальних підставах.

Законопроєкт, у якому прописана основна термінологія криптовалютного ринку і норми оподаткування операцій з криптовалют в Україні, можуть запропонувати на розгляд Верховної Ради вже наступного тижня.

Для власників біткоїна законодавці планують податок на рівні 5% з обороту

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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