"Готові до двох варіантів": Філатов озвучив своє бачення бюджету-2020

У міськраді Дніпра готові не тільки до "оптимістичного" варіанту бюджету України на 2020 рік, а й до "песимістичного".

Про це мер Дніпра Борис Філатов розповів в ефірі програми "Грані" на 34 телеканалі.

"Проблеми в прийнятті бюджету виникали і при минулій владі, і при нинішній. Дніпро, як бюджетоутворювальне місто, часто хочуть "пограбувати" люди з Києва. Хоча, це не тільки наша проблема. Це проблема всього місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про "оптимістичний" сценарій, то ми можемо залишитися в показниках цього року. А при "песимістичному" у нас збираються забрати акцизи, не давати нам фінансування на оплату викладачам. Є проблеми з питанням реверсної дотації, є проблеми з земельним податком", – зазначив Філатов.

Борис Філатов 34.ua

"За підрахунками мерії, якщо Рада проголосує бюджет з поганим розкладом для Дніпра, то міський бюджет розвитку Дніпра буде дорівнює близько 2 мільярдів гривень. Відповідно, обслуговувати кредити на закупівлю тролейбусів, оновлення транспорту, для запуску електробуса на Придніпровськ місто не зможе. Залишаться гроші тільки для того, щоб "плиточку класти і квіточки садити", – розповів міський голова.

Філатов підкреслив, що в міськраді намагаються вирішувати проблему.

"Ми, разом з Асоціацією міст, ведемо конструктивні переговори з Мінфіном і Кабінетом міністрів. Буквально вчора мені подзвонили і сказали, що при голові Верховної Ради буде створено Раду з питань місцевого самоврядування. Вчора наш заступник з фінансів Міллер був присутній на бюджетному комітеті Ради. Депутати, які обрані в Дніпрі за мажоритарними округами, також стурбовані тим, що відбувається", – впевнений чиновник.

Мер Дніпра, також, підкреслив, що, поки, в проекті бюджету на 2020 рік не передбачені кошти на реконструкцію аеропорту "Дніпропетровськ". І все, що залишається робити міському голові, депутатам і громадськості – максимально привертати увагу влади до цього питання.

Представити місцевий бюджет в мерії зможуть, як тільки буде відомий бюджет державний. Однак, бюджетний процес в стінах міськради вже запущено.

"Зараз розпорядники коштів написали бюджетні запити. Всі вони, природно, на колосальні цифри. Наприклад, Департамент парків та рекреації написав бюджетний запит на 900 мільйонів гривень. Але таких грошей у нас не буде навіть в разі "оптимістичного бюджету". Якщо він буде таким, то ми продовжимо розвивати транспортну інфраструктуру, будемо "йти у двори". Тобто, займатися ремонтом дворів багатоповерхівок і внутрішньо квартальних доріг. До кінця року ми повинні зробити близько 100 дворів", – сказав Філатов.

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