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27 вересня • оновлено в 18:38
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"Готові до будь-чого!" У Гончарука запропонували кардинально нові правила розмитнення євроблях

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував новий варіант вирішенням питання євроблях – при розмитненні використовувати коефіцієнт на марку.

"Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два, або три з "кубіка". Як варіант звучав, ввести коефіцієнт на марку, і все", – повідомив міністр у інтерв’ю ЕП.

За його словами, тоді буде проста формула і не буде спекуляцій, що машина в гіршому та дешевшому стані.

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"Замовляють якісь послуги оцінювачів, ті занижують вартість, і починається вся ця корупційна історія. Я за дуже прості та примітивні алгоритми. Бо там, де все примітивно, немає корупції. Там, де починається якась важка калькуляція, там одразу з'являється корупція. Поки що не почули, на жаль", – заявив Криклій.

Міністр наголосив, що найближчим часом у нього буде зустріч із головою Митної служби Максимом Нефьодовим.

"Я сподіваюся, ми зможемо знайти порозуміння. Насправді це зручніше для людей буде, і адмініструвати також. Бо з калькуляторами митними реально не дуже просто. Але тут і інша проблема, яку я чудово розумію. Це ж прогноз надходжень до бюджету, ці всі речі закладаються в бюджет, на ці речі з бюджету будуються дороги, забезпечується медицина, освіта", – зазначив Криклій.

Однак, за його словами, щодо цього питання необхідно консультуватися з Міністерством фінансів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував свій варіант вирішенням проблеми

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував свій варіант вирішенням проблеми

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Авто на єврономерах
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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