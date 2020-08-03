Готелю "Дніпро" потрібно було шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу

Київському готелю "Дніпро", який пішов із молотка на торгах великої приватизації за 1,1 млрд гривень, знадобилося б шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.

Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко, передає телеграм-канал PavlovskyNEWS.

За його словами, дохід готелю під управлінням держави був невеликим: номери старомодні, а про оновлення навіть не йшлося. А його продаж став однією з найбільш знакових приватизацій після "Криворіжсталі" у 2004 році. Тоді металургійний комбінат було продано за 804 млн доларів.

Заступник голови ФДМУ повідомив, що в аукціоні за "Дніпро" взяли участь 29 інвесторів. Продаж готелю відбувся відповідно до найкращих світових стандартів: із рівними правами й наданням усіх необхідних схем, креслень тощо.

Єлейко стверджує, що покупця вже перевірили згідно з усіма вимогами й чекають підписання контракту протягом 14 днів. Також підтвердив інформацію, що новий власник планує робити реконструкцію готелю, у такий спосіб збільшивши його прибутковість.

Приватизація готелю "Дніпро" Телеграм-канал PavlovskyNEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

23 липня стало відомо, що перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули українські айтішники, які хочуть перетворити його на перший кіберспортивний готель у світі, повністю підготовлений для таких івентів.