Нові власники готелю "Дніпро" задумали перетворити його на казино: з'явився доказ

Нові власники приватизованого готелю "Дніпро" подали заявку й почали реєстрацію торгової марки "Dnipro Casino".

Про це свідчать дані в системі "Укрпатенту", передає "Ліга.нет". Заявка передбачає: забезпечення обладнанням для казино, послуги у сфері азартних ігор, залів ігрових автоматів і нічних клубів.

Також у патенті зазначено проведення лотерей, послуги букмекерських контор і ігрові комп'ютерні послуги. З товарів – ігрові автомати для азартних ігор, автомати для аркадних відеоігор, жетони й колесо фортуни. Також планують розмістити відеоігрові консолі і портативні ігри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 вересня в бюджет надійшло 1,111 млрд грн від продажу "Дніпра". За даними розслідування OBOZREVATEL, покупця (компанію "Смартленд") пов'язують бізнес-контакти з російськими олігархами.

Як ми вже неодноразово писали, російські підприємці дуже зацікавлені у виході на український ринок азартних ігор, який зовсім скоро стане легальним. У самому законі про легалізацію, який розробив скандальний бізнесмен Борис Баум, заклали певні преференції для росіян.

Цілком можливо, що замість обіцяного центру для кіберспортсменів у готелі "Дніпро" створять найбільше казино, гроші від якого будуть розподілятися між реальними закордонними бенефіціарами.

З одного боку, новий закон дозволяє відкривати казино в готелях. З іншого ж – якщо в "Дніпрі" дійсно можна буде грати в азартні ігри, то виникає логічне запитання: навіщо прикриватися комп'ютерними іграми, якщо плануєте заробляти на казино.