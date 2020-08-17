Продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд можуть скасувати

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов про скасування результатів аукціону з продажу київського готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба суду. Зазначається, що суд просять скасувати наказ Фонду держмайна України від 29 липня 2020 року №1268, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону.

"Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивачка просить суд зупинити дію вищевказаного наказу та заборонити Фонду держмайна вчиняти будь-які дії щодо подальшого проведення приватизації цього об’єкту", – йдеться у повідомленні суду.

На думку позивачки, зазначений наказ був прийнятий Фондом держмайна із порушенням норм чинного законодавства.

"Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі", – додали у суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

23 липня стало відомо, що перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули українські айтішники, які хочуть перетворити його на перший кіберспортивний готель у світі, повністю підготовлений для таких івентів.

Пізніше з'ясувалося, що готелю "Дніпро" знадобилося б шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.