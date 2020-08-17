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Продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд можуть скасувати

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
4,7 т.
Продаж готелю 'Дніпро' за 1,1 млрд можуть скасувати

Продаж готелю "Дніпро" можуть скасувати. колаж Обозревателя

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов про скасування результатів аукціону з продажу київського готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба суду. Зазначається, що суд просять скасувати наказ Фонду держмайна України від 29 липня 2020 року №1268, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону.

"Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивачка просить суд зупинити дію вищевказаного наказу та заборонити Фонду держмайна вчиняти будь-які дії щодо подальшого проведення приватизації цього об’єкту", – йдеться у повідомленні суду.

На думку позивачки, зазначений наказ був прийнятий Фондом держмайна із порушенням норм чинного законодавства.

"Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі", – додали у суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

23 липня стало відомо, що перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули українські айтішники, які хочуть перетворити його на перший кіберспортивний готель у світі, повністю підготовлений для таких івентів.

Пізніше з'ясувалося, що готелю "Дніпро" знадобилося б шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.

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УкраїнаКиївприватизація держмайнаГотель "Дніпро"
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