ПЛАТОН МНЕ ДРУГ...

Прочитал статью уважаемого Сергея Фурсы, в которой он критикует решение правительства поэтапно повысить минимальную зарплату в Украине и не смог удержаться от комментария.

Сергей считает, что для повышения минимальной заработной платы в Украине нет экономических предпосылок.

Интересно, вот когда мы говорим о том, что в Украине рыночная экономика и, соответственно, цены на товары и услуги тоже должны быть рыночными. Это касается ВСЕХ товаров и услуг. Казалось бы.

Но есть исключение, которое отстаивают те, кто считает себя самыми последовательными рыночниками в Украине. Имя этому товару – рабочая сила.

Что это за товар? Это способность человека к труду, то есть способность создавать товары и услуги. Выходя на рынок труда, предприниматель покупает этот специфический товар - рабочую силу для производства товаров и услуг. И цена на этот товар должна быть РЫНОЧНОЙ. Не так ли?

То есть, цена должна определяться спросом и предложением.

Что ж, давайте посмотрим, что происходит на рынке труда. С января 2020 года по сегодняшний день, в центрах занятости Украины было более 400 тысяч вакансий. 400 тысяч, Карл! И почему же их не могут заполнить безработные? Да потому что цена рабочей силы на этих вакансиях - 4723 грн в месяц, то есть, административно установленный, иначе говоря – РЕГУЛИРОВАННЫЙ государством размер цены рабочей силы. Надо ли объяснять, что это ЗАНИЖЕННАЯ цена?

На самом деле те, кто работает в частном секторе, получают больше. Каким образом? В конвертах. Это и есть серая зарплата, теневая экономика во всей своей уродливой красе.

Что это даёт теневикам? Возможность уклоняться от уплаты налогов. 75% работающих на частных предприятиях декларируют зарплату на уровне минимальной. Среди них - 80 тысяч - это РУКОВОДИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 80 тысяч, Карл!

Неудивительно, что президент Зеленский не считает зарплату в 5000 грн показателем бедности. Вероятно он знает или понимает, что эту зарплату реально получают и живут на неё только бюджетники. И каждый раз, когда государство административно поднимает размер МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ, мы слышим плач Ярославны по поводу того, что государство творит беспредел и давит бизнес!

Господа теневики! Дураков больше нет. Сегодня менее чем за 8-10 тысяч гривен вы работника не найдёте. Это и есть МИНИМАЛЬНАЯ РЕАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. И когда государство подняло ее размер до 5000 грн в месяц вместо того, чтобы возмущаться, лучше поблагодарите Шмыгаля за доброе к вам отношение. Наше правительство - правительство Гройсмана предлагало повысить минимальную зарплату до 5500 грн с 1 января 2020 года.

PS. Да, и в цивилизованной европейской стране принято платить налоги, а уклонение от их уплаты является одним из тягчайших преступлений.

Минимальная зарплата в Украине должна быть выше Facebook Андрея Ревы

Минимальная зарплата в Украине должна быть выше Facebook Андрея Ревы

Минимальная зарплата в Украине должна быть выше Facebook Андрея Ревы

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