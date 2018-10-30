''Господь дає'': Новинський розповів, як заробив статок

Народний депутат від фракції "Опозиційний блок", підприємець-мільярдер Вадим Новинський заявив, що займаючись бізнесом, він не ставить собі за мету заробляти гроші.

"Це процес. Гроші, звичайно, дозволяють багато, але гроші — це завжди велика відповідальність. Тільки ми думаємо, що це ми гроші заробляємо. Господь дає нам заробляти ці гроші, а потім із усіх нас запитає — як ти їх витратив, на що ти їх витратив", — повідомив Новинський в інтерв'ю "Українській правді".

Відповідаючи на запитання, чи пам'ятає він, як отримав свій перший мільйон, нардеп повідомив, що ніколи про це не думав.

"Це все гординя і якесь самомилування. Я на це не звертав уваги", — зазначив Новинський.

Також підприємець розповів, як почав працювати в Україні.

"Ми працювали з одним із структурних підрозділів компанії "Лукойл" — збували нафтопродукти і поставляли на це нафтовидобувне підприємство труби та інші комплектуючі. Ми постачали нафтопродукти не тільки по Росії, але й в Україні. Спочатку ми в Крим постачали мазут і світлі нафтопродукти, потім — у Запоріжжя на Запоріжсталь, і на Криворіжсталь, і ГЗК Кривбасу. Так ми й опинилися в Україні", — резюмував Новинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новинський розповів, навіщо об'єднався із Ахметовим.