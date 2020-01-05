Майже за мільйон: Держгеокадастр обзавівся елітним авто 2019 року випуску

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру замовила ТОВ "Кит-Т" легковий автомобіль Toyota Camry в найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

Відповідна інформація з'явилися на сайті проєкту розслідувань "Наші гроші". Журналісти проаналізували дані в системі "ProZorro".

Так, фірма поставить Toyota Camry в комплектації Premium 2019 випуску. В автомобілі буде обробка сидінь комбінованою шкірою з перфорацією, обробка дверних карт синтетичною шкірою, декор інтер'єру "Tiger-eye".

Держгеокадарстр обзавівся елітною Toyota Camry cars.ua

Також передбачені передні і задні датчики паркування, підігрів передніх і задніх сидінь, клімат-контроль, аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) із кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0 і акустичною системою JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером), навігаційна система GPS, 7 подушок безпеки.

Примітно, що в автосалонах Toyota Camry в найдорожчій комплектації Premium можна придбати за 882 тис грн. У комплектації Comfort її продають за 655 тис грн.

Відзначимо, на торгах у "Кит-Т" були конкуренти: ТОВ "Автосаміт ЛТД" Таріела Васадзе і ТОВ "Артмотор" Тетяни Акімової і Лариси Атапіної запропонували виконати замовлення за 900 тисяч грн.

Більш низьку пропозицію в 895 тис грн. запропонувало ТОВ "Гранд Мотор" Марії Гвоздьової і Тетяни Дерешук, але вона було відхилена через відсутність частини документів тендерної пропозиції.

Офіційний дилер Toyota в Україні ТОВ "Кит-Т" із Миколаєва належить Геннадію Крашенинникову і Андрію Туриці, який керує підприємством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада закупила три авто: 2 Toyota Camry преміумкомплектації (понад 900 тисяч гривень кожна), а також одну комплектації Comfort (за 700 тисяч гривень).

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