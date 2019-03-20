Google оштрафували в Європі на 1,5 млрд євро: що трапилося

Європейська Комісія вирішила оштрафувати Google на 1,49 млрд євро.

Відповідний штраф був накладений на американську корпорацію за порушення антимонопольних правил Європейського Союзу на ринку онлайн-реклами, йдеться на сайті ЄК.

Зокрема, представники вищого органу виконавчої влади в ЄС прийшли до висновку, що Google зловживає своїм домінуванням на ринку, вводячи низку обмежувальних положень у контракти зі сторонніми веб-сайтами.

Це зі свого боку заважає конкурентам американської корпорації розміщувати свою пошукову рекламу на цих сайтах.

"Google зміцнила своє домінування в онлайн-пошукових оголошеннях і захистила себе від конкурентного тиску, наклавши антиконкурентні контрактні обмеження на сторонні веб-сайти. Це незаконно відповідно до антимонопольних правил ЄС", – підкреслила єврокомісар із питань конкуренції Маргрете Вестагер.

За її словами, протиправна поведінка Google тривала більше 10 років і позбавила інші компанії можливості конкурувати і впроваджувати інновації, а споживачі в результаті були позбавлені переваг конкуренції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google отримав штраф від Європейської комісії на 4,3 млрд євро, що є найбільшою сумою, яку коли-небудь стягували з однієї компанії.

Таке рішення пов'язане з порушенням антимонопольного законодавства у справі операційної системи Android.

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