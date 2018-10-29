Гонтаревій загрожує до 4 років: проти екс-глави НБУ відкриють кримінальну справу

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальну справу щодо колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої через процес націоналізації ПриватБанку.

Причиною стало порушення нею постанови НБУ №615 від 19 вересня 2015 року, повідомляє UBR.ua.

За словами адвоката Ростислава Кравця, який виступив заявником, йдеться про пункт, що забороняє НБУ надавати нові кредити, поки фінансова структура не повернула йому старі позики.

Зокрема, регулятор надав ПриватБанку позику в розмірі 15 млрд гривень ще до того, як він погасив раніше надані 19 млрд гривень. Причому в цей момент банк був визнаний неплатоспроможним і в ньому працювала тимчасова адміністрація.

"Щоб у Мінфіні і Нацбанку не говорили про необхідність порятунку найбільшого банку країни, потрібно дотримуватися чинного законодавства. І, звичайно ж, нести відповідальність за свої рішення. У цьому випадку чиновники поставили себе вище закону і незаперечний факт — порушення статті 364 Кримінального кодексу — зловживання владою та службовим становищем, а також статті 191 КК — розтрата майна" заявив Кравець.

Адвокат підкреслив, що Гонтаревій загрожує тюремне ув'язнення на термін до чотирьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня Верховна Рада проголосувала за звільнення Гонтаревої з поста глави Національного банку України.