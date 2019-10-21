"Все полетить вниз": Гонтарева звинуватила "Квартал" у підриві економіки України

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева після скандального номера студії "Квартал 95" і хору Верьовки про підпал її будинку заявила, що країну через 3-6 місяців очікує спад економіки.

Відповідну заяву вона зробила в своєму блозі для The Page.

"Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або одумаються, або будуть пожинати плоди", – написала Гонтарева.

Гонтарева звинуватила "Квартал" у підриві економіки України

За її словами, інвестори все бачать. "Ключовою, звичайно, є історія з ПриватБанком. Дуже добре, що МВФ знову їде в Україну. Ще є час у президента вийти і виступити, пояснивши судам, що визнання націоналізації недійсною може привести тільки до повторної націоналізації, інакше банк не зможе існувати", – зазначила ексглава Нацбанку.

На її думку, для міжнародної спільноти це – червона лінія. "Зе-команда отримала країну на хвилі макростабільності і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але за таких політичних потрясінь все швидко полетить вниз", – додала вона.

"Тут треба врахувати, що це відбудеться не миттєво – кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки становить 3-6 місяців", – підсумувала Гонтарева.

Як писав OBOZREVATEL:

Гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої. Вони присвятили цьому пісню "Горіла хата".

На скандал відреагувала і сама Гонтарева. "Це сором! Сміятися над людським горем – це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", – сказала вона.

Також ситуацію прокоментував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він сказав, що радіти горю інших людей неправильно, втім, кожен може жартувати, як йому захочеться.

Самі ж артисти заявили, що "гумор – їхня головна зброя", і вони будуть з гордістю займатися своєю справою.

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