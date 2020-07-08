Гонтарева закликала МВФ забрати транш у України

Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що МВФ має забрати в України перший транш допомоги, якщо на НБУ буде здійснюватися політичний тиск.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню Central Banking. Таким чином вона прокоментувала відставку глави НБУ Якова Смолія.

За її словами, без серйозного тиску з боку МВФ президент Володимир Зеленський швидше за все призначить головою НБУ людину з оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Я не здивована, що він (Яків Смолій. - Ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких як пан Дубінський", – підкреслила Гонтарева.

"Коли йде у відставку глава центробанку, одних заяв недостатньо. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде в подальшому проводити виплати Україні, поки Зеленський не призначить керуючого, здатного захистити реформи", – заявила ексочільниця НБУ.

За її словами, заяви МВФ та країн G7 про незалежність Національного банку перетворилися на "красиві гасла, які не мають реального впливу".

"Цей транш виплатили в межах угоди, у якій йшлося про незалежність центрального банку та економічні реформи. Якщо ж ці умови більше не чинні, то МВФ має сказати, аби Україна повернула отриману допомогу назад", – пояснила Гонтарева.

Вона додала, що політичний тиск на НБУ чинився і за часів її перебування на посаді голови українського центрального банку, однак останнім часом цей тиск став "нестерпним".

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