Гонтарева закликала МВФ забрати транш у України
Гонтарева відреагувала на відставку Якова Смолія з посади голови НБУ
Вона закликала МВФ забрати у України транш
Екс-глава Нацбанку заявила, що незалежності регулятора більше немає
Гонтарева закликала забрати транш МВФ. НБУ
Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що МВФ має забрати в України перший транш допомоги, якщо на НБУ буде здійснюватися політичний тиск.
Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню Central Banking. Таким чином вона прокоментувала відставку глави НБУ Якова Смолія.
За її словами, без серйозного тиску з боку МВФ президент Володимир Зеленський швидше за все призначить головою НБУ людину з оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.
"Я не здивована, що він (Яків Смолій. - Ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких як пан Дубінський", – підкреслила Гонтарева.
"Коли йде у відставку глава центробанку, одних заяв недостатньо. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде в подальшому проводити виплати Україні, поки Зеленський не призначить керуючого, здатного захистити реформи", – заявила ексочільниця НБУ.
За її словами, заяви МВФ та країн G7 про незалежність Національного банку перетворилися на "красиві гасла, які не мають реального впливу".
"Цей транш виплатили в межах угоди, у якій йшлося про незалежність центрального банку та економічні реформи. Якщо ж ці умови більше не чинні, то МВФ має сказати, аби Україна повернула отриману допомогу назад", – пояснила Гонтарева.
Вона додала, що політичний тиск на НБУ чинився і за часів її перебування на посаді голови українського центрального банку, однак останнім часом цей тиск став "нестерпним".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила його у відставку.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця керівника центробанку Катерина Рожкова.