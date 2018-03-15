Гонтарева відзвітувала в Раді про роботу в НБУ

Валерія Гонтарєва прийшла в Верховну Раду для того, щоб відзвітувати про свою діяльність на посаді голови Національного банку України.

"З самого початку я підкреслювала, що прийшла в НБУ для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, яких негайно вимагала українська економіка і банківський сектор, були зроблені, я вважаю свою місію повністю виконаною", - заявила вона на трибуні парламенту.

Гонтарева зазначила, що після цього вона подала офіційну заяву про відставку за власним бажанням.

За словами чиновниці, за час керівництва Нацбанком їй вдалося забезпечити макрофінансову стабільність.

"Україна перейшла на гнучкий валютний курс і почала нову монетарну політику інфляційного таргетування. Успішне співробітництво з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними кредиторами дозволило наростити резерви до 18,4 млрд доларів", - повідомила Гонтарєва.

Вона також додала, що НБУ очистив банківську систему від неплатоспроможних фінустанов. За словами Гонтаревої, була проведена повна трансформація і самого Нацбанку.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Гонтарева оголосила про відставку. Вона пішла в неоплачувану відпустку в кінці літа. 12 квітня з'явилася інформація, що пост керівника Нацбанку займе або глава правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук, або Яків Смолій.

З 11 травня обов'язки глави НБУ виконує перший заступник голови регулятора Смолій.

Як повідомляв "Обозреватель", президент України Петро Порошенко також пропонував кандидатуру Смолія в якості нового глави НБУ.