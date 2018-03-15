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Гонтарева відзвітувала в Раді про роботу в НБУ

2.3тЧитати новину російською

Валерія Гонтарєва прийшла в Верховну Раду для того, щоб відзвітувати про свою діяльність на посаді голови Національного банку України.

"З самого початку я підкреслювала, що прийшла в НБУ для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, яких негайно вимагала українська економіка і банківський сектор, були зроблені, я вважаю свою місію повністю виконаною", - заявила вона на трибуні парламенту.

Гонтарева зазначила, що після цього вона подала офіційну заяву про відставку за власним бажанням.

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За словами чиновниці, за час керівництва Нацбанком їй вдалося забезпечити макрофінансову стабільність.

"Україна перейшла на гнучкий валютний курс і почала нову монетарну політику інфляційного таргетування. Успішне співробітництво з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними кредиторами дозволило наростити резерви до 18,4 млрд доларів", - повідомила Гонтарєва.

Вона також додала, що НБУ очистив банківську систему від неплатоспроможних фінустанов. За словами Гонтаревої, була проведена повна трансформація і самого Нацбанку.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Гонтарева оголосила про відставку. Вона пішла в неоплачувану відпустку в кінці літа. 12 квітня з'явилася інформація, що пост керівника Нацбанку займе або глава правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук, або Яків Смолій.

З 11 травня обов'язки глави НБУ виконує перший заступник голови регулятора Смолій.

Як повідомляв "Обозреватель", президент України Петро Порошенко також пропонував кандидатуру Смолія в якості нового глави НБУ.

Особа
Валерія Гонтарєва
Місце
Україна
Об'єкт
національний банк України
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