Гончарук зробив крок до погашення боргів із зарплат вчителям і лікарям

Кабінет міністрів перерозподілив 203 млн гривень стабілізаційної дотації між областями України.

"Це один із інструментів погашення заборгованості із зарплати вчителям і лікарям", – повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 27 листопада.

Напередодні президент Володимир Зеленський зажадав зібрати Кабінет міністрів через борги з виплат зарплат лікарям і вчителям.

"Добрий ранок, Україно. Не для всіх він добрий. Мені сьогодні надіслали дуже багато приватних повідомлень щодо того, що в деяких регіонах України вчителі та лікарі не отримали заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші пріоритетні питання", – повідомив він у відеозверненні у вівторок, 26 листопада.

Загальна сума невиплачених зарплат в Україні за підсумками жовтня збільшилася до 3,14 млрд грн. У Державній службі статистики заначили, що за місяць заборгованість зросла на 11,5%.

Водночас, вимагаючи погасити заборгованість, вчителі в Житомирській області перекривали трасу Київ – Ковель – Ягодин. Однак загальна сума протермінованих виплат не називалася.

Кабінет міністрів перерозподілив 203 млн гривень стабілізаційної дотації між областями Олексій Гончаренко Telegram-канал

Кабінет міністрів перерозподілив 203 млн гривень стабілізаційної дотації між областями Олексій Гончаренко Telegram-канал

Кабінет міністрів перерозподілив 203 млн гривень стабілізаційної дотації між областями Олексій Гончаренко Telegram-канал

Кабінет міністрів перерозподілив 203 млн гривень стабілізаційної дотації між областями

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

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