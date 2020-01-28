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28 січня • оновлено в 15:36
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Гончарук вирішив змінити правила нарахування податку з зарплати

4.3т
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Кабінет міністрів України хоче змусити стягувати єдиний соціальний внесок з підприємств і підприємців, які використовують працю засуджених.

Про це свідчить законопроєкт №2790 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Ініціатором відповідної ініціативи є прем’єр-міністр Олексій Гончарук, свідчить офіційний сайт парламенту.

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Зокрема, сума ЄСВ у розмірі 22% нараховуватиметься від суми заробітної плати засуджених до обмеження або позбавлення волі для:

  • підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання;

  • фізичних осіб – підприємців, що використовують працю засуджених до обмеження або позбавлення волі.

Єдиний соціальний внесок – страховий внесок, збір якого здійснюється у системі загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

ЄСВ нараховують щомісяця за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати і платять поквартально.

Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2020 року склав 1039,06 грн на місяць, або 3117,18 грн за квартал. Це на 121 грн і 423 грн більше, ніж в 2019 році.

Ініціатором відповідної ініціативи є прем’єр-міністр Олексій Гончарук

Ініціатором відповідної ініціативи є прем’єр-міністр Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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