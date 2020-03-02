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2 березня • оновлено в 12:55
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Гончарук відреагував на можливі відставки низки міністрів

3.7т
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів думає про способи посилення уряду.

"Це командне рішення, яке залежить від президента", – повідомив Гончарук на пресконференції за підсумками засідання уряду в понеділок, 2 березня. Таким чином він прокоментував інформацію про можливе звільнення чотирьох нових міністрів.

"Яке буде фінальне рішення – я б не хотів коментувати, бо воно ще на столі. Коментувати кого ми хочемо замінити – трошки зарано", – заявив Гончарук.

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Він наголосив, що не хоче коментувати чутки та домисли. Прем'єр додав, що відразу повідомить ЗМІ, коли з'явиться якась конкретика.

Зокрема, напередодні з'явилася інформація, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, можуть бути призначені 4 нові міністри, які замінять чинних глав Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики та окупованих територій.

Також очікується ротація прем'єр-міністра Олексія Гончарука та віцепрем'єра з питань промисловості. Про це повідомили джерела у керівництві "Слуги народу".

Стало відомо, що главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Хто в такому разі прибере на себе функціонал із євроінтеграції, дізнатися не вдалося. Існує ймовірність, що сам Кулеба поєднуватиме дві посади.

Невідомі поки і кандидатури на глав Міністерств охорони здоров'я та соціальної політики.

Прем'єр заявив, що звільнення міністрів – це командне рішення, яке залежить від президента

Прем'єр заявив, що звільнення міністрів – це командне рішення, яке залежить від президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці різко висловилися за відставку Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

ЗМІ повідомили, що Гончарук подав у відставку, проте глава ВРУ Дмитро Разумков все спростував.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Теперь понятно, почему назначили на 4 марта на после обеда! 3 марта заканчивается карантин в Новых Санжарах и Скалецкой дают полдня, чтобы доехать до Киева! А тут ее ждет нежданчик!
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Cтало известно, что главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба..." - зачем Кулеба, есть другой претендент, тоже на "К" - Кожара. Он сейчас как раз без работы и к тому же "новый".
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