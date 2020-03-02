Гончарук відреагував на можливі відставки низки міністрів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів думає про способи посилення уряду.

"Це командне рішення, яке залежить від президента", – повідомив Гончарук на пресконференції за підсумками засідання уряду в понеділок, 2 березня. Таким чином він прокоментував інформацію про можливе звільнення чотирьох нових міністрів.

"Яке буде фінальне рішення – я б не хотів коментувати, бо воно ще на столі. Коментувати кого ми хочемо замінити – трошки зарано", – заявив Гончарук.

Він наголосив, що не хоче коментувати чутки та домисли. Прем'єр додав, що відразу повідомить ЗМІ, коли з'явиться якась конкретика.

Зокрема, напередодні з'явилася інформація, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, можуть бути призначені 4 нові міністри, які замінять чинних глав Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики та окупованих територій.

Також очікується ротація прем'єр-міністра Олексія Гончарука та віцепрем'єра з питань промисловості. Про це повідомили джерела у керівництві "Слуги народу".

Стало відомо, що главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Хто в такому разі прибере на себе функціонал із євроінтеграції, дізнатися не вдалося. Існує ймовірність, що сам Кулеба поєднуватиме дві посади.

Невідомі поки і кандидатури на глав Міністерств охорони здоров'я та соціальної політики.

Прем'єр заявив, що звільнення міністрів – це командне рішення, яке залежить від президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці різко висловилися за відставку Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

ЗМІ повідомили, що Гончарук подав у відставку, проте глава ВРУ Дмитро Разумков все спростував.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!