Комуналку нікому не скасують: Гончарук відхрестився від обіцянки Зеленського

Кабінет міністрів не має наміру виконувати обіцянку президента Володимира Зеленського про скасування оплати комунальних послуг для українців старше 70 років.

Позицією уряду з цього питання прем'єр-міністр Олексій Гончарук поділився з журналістами під час брифінгу в середу, 27 листопада, пише "Страна".

На його думку, необхідно зробити так, щоб тарифи стали посильними для всіх українців, а не скасовувати комуналку для окремих категорій громадян.

Гончарук відхрестився від обіцянки Зеленського щодо комуналки

"У нас є державна політика, спрямована на те, щоб тарифи не росли. Зараз ми бачимо можливість зафіксувати ту ціну, яка зараз є, і гарантувати її непідвищення не тільки для літніх людей, а й для всіх громадян України. Ми виходимо з того, що однаково цієї зими повинен бути захищений абсолютно будь-який українець, який цього потребує, незалежно від віку", – заявив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею скасувати комуналку для пенсіонерів старше 70 років Зеленський озвучив ще у липні 2019 року. Тоді він заявляв, що вона буде реалізована, коли в країні з'явиться новий уряд.

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