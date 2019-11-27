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29 листопада • оновлено в 11:52
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Комуналку нікому не скасують: Гончарук відхрестився від обіцянки Зеленського

28.3т
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Кабінет міністрів не має наміру виконувати обіцянку президента Володимира Зеленського про скасування оплати комунальних послуг для українців старше 70 років.

Позицією уряду з цього питання прем'єр-міністр Олексій Гончарук поділився з журналістами під час брифінгу в середу, 27 листопада, пише "Страна".

На його думку, необхідно зробити так, щоб тарифи стали посильними для всіх українців, а не скасовувати комуналку для окремих категорій громадян.

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Гончарук відхрестився від обіцянки Зеленського щодо комуналки

Гончарук відхрестився від обіцянки Зеленського щодо комуналки

"У нас є державна політика, спрямована на те, щоб тарифи не росли. Зараз ми бачимо можливість зафіксувати ту ціну, яка зараз є, і гарантувати її непідвищення не тільки для літніх людей, а й для всіх громадян України. Ми виходимо з того, що однаково цієї зими повинен бути захищений абсолютно будь-який українець, який цього потребує, незалежно від віку", – заявив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ідею скасувати комуналку для пенсіонерів старше 70 років Зеленський озвучив ще у липні 2019 року. Тоді він заявляв, що вона буде реалізована, коли в країні з'явиться новий уряд.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Реформи Зеленського
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги Кабінет Міністрів України
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Тогда он заявлял, что она будет реализована, когда в стране появится новое правительство..." - ну, говорить и ДЕЛАТЬ это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Каждой бабке по молодому парню.каждому деду по телочке ! И хлеба с маслом сколько ,глотку влезет
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1
1
Бровкиг Иван
Бровкиг Иван
а 66% ждут и надеются....что вот он ..золотой дождь,обещанный новым гарантом прольётся на их головы......смердючим водопадом....
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3
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Бровкиг Иван, золотой дождь был обещан мaйдayнной плесенью и Шоколадным Хряком. Ты всё ещё ждёшь? :о)))))))))
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4

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