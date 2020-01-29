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29 січня • оновлено в 15:57
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Гончарук захотів у 70 разів підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки

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Кабінет міністрів України ініціює посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки в десятки разів.

Відтепер у разі схвалення парламентом мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний – 8500 грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 гривень.

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Також значно підвищується сума покарання за завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої або аварійних служб – від 3400 до 10 200 гривень.

"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", – резюмував Гончарук.

Кабінет міністрів України ініціює посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки в десятки разів

Кабінет міністрів України ініціює посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки в десятки разів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше монобільшість Верховної Ради (фракція "Слуга народу" віддала 226 голосів "за") підтримала в першому читанні законопроєкт №2172 про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Документ передбачає, що штрафи для компаній виростуть вдесятеро, однак перевірок має поменшати.

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Автор
Віктор Калиненко
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