Відразу після скандалу з "плівками" та відставкою: Гончарук анонсував економічну поїздку із Зеленським

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія).

Це станеться 22 та 23 січня. Про це в четвер, 16 січня, повідомила пресслужба Кабміну.

"У рамках візиту глава українського уряду проведе ряд двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав і міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня в мережу злили аудіо розмов нібито Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Якщо вірити в справжність матеріалів, то глава Кабміну зробив ряд гучних, певною мірою неоднозначних висловлювань.

Скоро в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови, а також третій запис із прем'єром.

Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі в форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.

Паралельно зі зливом аудіо з'явилися дані про те, що Гончарук нібито подав заяву про відставку, яку Зеленський "міг підписати з хвилини на хвилину".