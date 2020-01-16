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16 січня • оновлено в 23:25
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Відразу після скандалу з "плівками" та відставкою: Гончарук анонсував економічну поїздку із Зеленським

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія).

Це станеться 22 та 23 січня. Про це в четвер, 16 січня, повідомила пресслужба Кабміну.

"У рамках візиту глава українського уряду проведе ряд двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав і міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу", – сказано в повідомленні.

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Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Швейцарія Давос
Тег
Економіка України
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
зеля совсем безвольное чм.о без капли самоуважения если он не отправил гончарука в отставку
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, все это лишний раз доказывает, что окр.аина находится под прямым управлением сороса
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