Відразу після скандалу з "плівками" та відставкою: Гончарук анонсував економічну поїздку із Зеленським

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія).
Це станеться 22 та 23 січня. Про це в четвер, 16 січня, повідомила пресслужба Кабміну.
"У рамках візиту глава українського уряду проведе ряд двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав і міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу", – сказано в повідомленні.
Олексій Гончарук та Володимир Зеленський
Пресслужба ОП
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 січня в мережу злили аудіо розмов нібито Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
Якщо вірити в справжність матеріалів, то глава Кабміну зробив ряд гучних, певною мірою неоднозначних висловлювань.
Скоро в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови, а також третій запис із прем'єром.
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі в форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
Паралельно зі зливом аудіо з'явилися дані про те, що Гончарук нібито подав заяву про відставку, яку Зеленський "міг підписати з хвилини на хвилину".
Кабмін опублікував наступне офіційне спростування: "Пресслужба Кабінету міністрів не має інформації про справжність будь-яких аудіо- або відеозаписів, які розповсюджуються в мережі. Інформація про заяву про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності".
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