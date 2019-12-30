Гончарук сказав, яким буде курс гривні в 2020 році: до чого готуватися

У 2020 році національна валюта України продовжить укріплюватися.

Про це в інтерв'ю "Україна 24" повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, зазначивши, що послаблення гривні наразі є ситуативним.

"Тенденція до укріплення гривні утримається у наступному році", – зазначив Гончарук.

Гончарук в інтерв'ю на "Україна 24" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раныше Гончарук заявив, що не вважає зміцнення гривні негативним явищем. За його словами, зміцнення має свої плюси й мінуси.

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