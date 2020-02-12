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12 лютого • оновлено в 18:41
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Гончарук сказав, коли українці отримають найменші платіжки за всю зиму

1.7т
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У лютому українцям прийдуть платіжки з найменшими сумами за житлово-комунальні послуги за всю зиму.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду. Водночас він зазначив, що за січень платіжка буде більша, ніж за грудень. Він пояснив, що це відбулося через зростання ціни на газ.

"Зараз за підсумками січня платіжка в порівнянні з груднем буде трохи вищою. З різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", – зазначив Гончарук.

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Він поспішив заспокоїти громадян – в лютому платіжка буде істотно нижчою.

"Вона буде нижче, ніж у грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватися. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто у грудні вона була мінімальною, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", – сказав він.

Гончарук сказав, коли українці отримають найменші платіжки за всю зиму

Гончарук наголосив, що за підсумками цієї зими українці заплатять значно менше, ніж минулої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 1 лютого провів нараду з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком з питань комунальних тарифів. Він зажадав знизити платіжки за опалення до 25-30% в усіх областях країни.

Зі свого боку Гончарук повідомив, що 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифів, і досить значний відсоток людей в країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. За його словами, уряд працює з місцевою владою, щоб більше підприємств долучилися до цього процесу.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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семенов Александр
семенов Александр
Обо всем этом ,Гончарук, узнал на ток шоу, в котором участвовал лично!!!Правда в качеств статиста из массовки, 0))))
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Звон Владимир
Звон Владимир
Научиться молчать гораздо сложнее, чем научиться врать.
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Ронин Юрец
Ронин Юрец
за отопление в феврале пришло больше на 30%, чем прошлый раз
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