Гончарук сказав, коли українці отримають найменші платіжки за всю зиму

У лютому українцям прийдуть платіжки з найменшими сумами за житлово-комунальні послуги за всю зиму.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду. Водночас він зазначив, що за січень платіжка буде більша, ніж за грудень. Він пояснив, що це відбулося через зростання ціни на газ.

"Зараз за підсумками січня платіжка в порівнянні з груднем буде трохи вищою. З різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", – зазначив Гончарук.

Він поспішив заспокоїти громадян – в лютому платіжка буде істотно нижчою.

"Вона буде нижче, ніж у грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватися. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто у грудні вона була мінімальною, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", – сказав він.

Гончарук наголосив, що за підсумками цієї зими українці заплатять значно менше, ніж минулої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 1 лютого провів нараду з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком з питань комунальних тарифів. Він зажадав знизити платіжки за опалення до 25-30% в усіх областях країни.

Зі свого боку Гончарук повідомив, що 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифів, і досить значний відсоток людей в країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. За його словами, уряд працює з місцевою владою, щоб більше підприємств долучилися до цього процесу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!