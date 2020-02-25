Українські нафту і газ чекають масштабні інвестиції: Гончарук поділився деталями

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд запропонує інвесторам майже 30 тисяч квадратних метрів потенційних нафтогазових ділянок.

"Уряд залучає інвестиції в енергетичний сектор. Щоби надрокористування було ефективним, ми спрощуємо доступ інвесторів на ринок та ліквідовуємо тіньові ринки і схеми", – повідомив Гончарук під час виступу на Українському енергетичному форумі.

За його словами, Кабінет міністрів розробив "Інвестиційний атлас надрокористувача", який містить понад 100 привабливих для малого та середнього бізнесу об'єктів.

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Крім того, в першому півріччі 2020 року запрацює е-кабінет надрокористувача. Він повинен скоротити кількість відмов заявникам – це мінімізує корупційні ризики та прискорить процес погодження та отримання спецдозволів.

Гончарук додав, що вже у березні можуть бути укладені перші дев’ять угод про розподіл продукції щодо видобування нафти і газу в Україні.

"Механізм УРП також працює. Я очікую, що найближчими місяцями, скоріше за все в березні, перші 9 угод будуть укладені. Ну і нові також, звичайно, не забаряться. У нас є що запропонувати інвестору, який готовий інвестувати у видобування в Україні", – резюмував прем’єр.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд запропонує інвесторам майже 30 тисяч квадратних метрів потенційних нафтогазових ділянок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Пізніше в "Нафтогазі" зазначили, що Російська Федерація і її найбільша газовидобувна компанія "Газпром" спонсорують групи впливу, які блокують діяльність з видобутку газу в Україні.

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