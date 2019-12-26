Субсидії можуть скасувати? Гончарук озвучив важливий нюанс

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключив перегляд правил надання субсидій для українців.

Зокрема, цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися не будуть, передає ЄП.

"Тим, кому призначено субсидію, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, яка отримує право на оформлення субсидій", – зазначив Гончарук.

"Тим, кому призначено субсидію, – вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", – резюмував прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключив перегляд правил надання субсидій для українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься в три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього насамперед сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати пільги готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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