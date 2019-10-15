Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні в двох містах може бути зірваний опалювальний сезон: Гончарук зробив попередження

927 Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться без особливих проблем, винятком стануть тільки два міста.

"Я зараз із упевненістю можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон почнеться без особливих проблем", – повідомив він у своєму блозі "Чашка прем'єра".

"Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкаської області. – Ред.) і Новий Розділ (Львівської області. – Ред.). Там ще залишаються певні технічні складності й проблеми – і, можливо, опалення увімкнуть на декілька днів пізніше", – додав Гончарук.

Новини
"Чорний список": в Україні будуть по-новому боротися з боржниками за газ

За його словами, це пов'язано з тим, що тепло в цих містах подавали приватні компанії.

"Вони своїми діями створили критичні ситуації... І в тому, і в іншому випадку рішення ми знайшли. Уряд затвердив усі необхідні документи, щоб люди в цих містах також були в комфорті й не зазнавали труднощів із опаленням своїх будинків", – підсумував Гончарук.

В Україні в двох містах може бути зірваний опалювальний сезон: Гончарук зробив попередження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні газ взимку дорожчає, проте "Нафтогаз" знайшов рішення для зниження цін на блакитне паливо.

  • Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України повинен розпочатися вчасно.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Опалювальний сезон в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Опалювальний сезон в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel