В Україні в двох містах може бути зірваний опалювальний сезон: Гончарук зробив попередження

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться без особливих проблем, винятком стануть тільки два міста.

"Я зараз із упевненістю можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон почнеться без особливих проблем", – повідомив він у своєму блозі "Чашка прем'єра".

"Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкаської області. – Ред.) і Новий Розділ (Львівської області. – Ред.). Там ще залишаються певні технічні складності й проблеми – і, можливо, опалення увімкнуть на декілька днів пізніше", – додав Гончарук.

За його словами, це пов'язано з тим, що тепло в цих містах подавали приватні компанії.

"Вони своїми діями створили критичні ситуації... І в тому, і в іншому випадку рішення ми знайшли. Уряд затвердив усі необхідні документи, щоб люди в цих містах також були в комфорті й не зазнавали труднощів із опаленням своїх будинків", – підсумував Гончарук.

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Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України повинен розпочатися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

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