Гончарук прозвітував про важливі рішення Кабміну на 2020 рік: всі подробиці

Кабінет міністрів України прийняв ряд важливих рішень для жителів країни на 2020 рік.

На своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів подробиці про ті заходи, що частково торкнуться дітей, медицини, університетів, боротьби з рейдерством і сполучення з окупованим Кримом:

Підвищили соціальну допомогу з 2020 року

Для дітей-сиріт - з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів (це додатково понад 1000 грн/місяць на одну дитину).

Дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів (це додатково понад 3000 грн/місяць на одну таку дитину).

Крім цього, грошове забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам підвищиться на 30% на кожну дитину-вихованця або прийомну дитину.

Зробили ще один крок для успішного старту програми медичних гарантій до 1 квітня 2020

Затвердили порядок використання коштів НСЗУ. Це означає, що з 2020 року Національна служба здоров'я України отримає можливість здійснювати оплату медичних послуг на всіх рівнях: екстреної, первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, реабілітації, паліативної допомоги та програми "Доступні ліки".

Спрощуємо перетин кордону Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років

Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ при наявності: паспорта України або паспорта громадянина України; інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Міняємо підходи до фінансування університетів

Вже з січня запрацює формульний підхід — 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту — залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів і тп. Це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів.

Встановили 24 години для реагування на рейдерство

Схвалили порядок розгляду скарг громадян та бізнесу, які дозволять скоротити до 24 години реагування на рейдерство у сфері майнових прав. Спрощується процедура розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшуються строки прийняття рішень по окремих категоріях справ до 24 годин.

Запустили пілотний проект безпаперових квитанцій check.gov.ua про оплату адмінпослуг

Замість паперової квитанції українці зможуть скористатися сервісом check.gov.ua. Як це працює? Ви надаєте код квитанції замість паперової квитанції про оплату адмінпослуги. Ревізор платежу перевіряє його за цим кодом на сайті check.gov.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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