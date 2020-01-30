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30 січня • оновлено в 23:51
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Економія – півмільярда на місяць: Гончарук відзвітував про боротьбу з нелегальними АЗС

1.1т
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Боротьба з незаконними автозаправними станціями в Україні допомогла знизити ціну на дизельне паливо і бензин на 2 гривні.

Про успішні результати в четвер, 30 січня, відзвітував у Тelegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його даними, за два місяці офіційні продажі пального збільшилися на 6%. "Щоденні витрати українців на пальне зменшилися на 16,5 мільйона гривень, або на 511 млн гривень на місяць", – додав прем'єр.

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Гончарук прозвітував про боротьбу з нелегальними АЗС

Гончарук прозвітував про боротьбу з нелегальними АЗС

5 канал

Гончарук написав, що за весь час боротьби з незаконними АЗС їх було ліквідовано по всій країні майже 4 000.

"Частину закрили, інша частина – отримали ліцензії на офіційну роботу. В окремих областях, наприклад, в Луганській і Миколаївській обсяги продажу пального збільшилися на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській – на 14%", – розповів прем'єр.

При цьому він зазначив, що правоохоронці знають усі шляхи нелегального потрапляння палива на ринок. "Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці і відкрити на сусідній не вийде", – попередив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
бензин
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Червоний Данило
Червоний Данило
а теперь рассказываю как на само делал обстоят дела. после того как ЗЕ дал указание снизить стоимость топлива, топливо упало. Вроде все довольны. НО, спустя 2-3 недели постепенно, я начал замечать что бензин на заправках начали недоливать. А именно на заправках ОККО в Одессе. Про другие города не знаю. До понижения цен, на 20л 95-го бензина Puls, я проезжал 160км(по городу), то сейчас почти 130км. Та даже на самом индикаторе уровня бензина, видно что после заливки 20л, уровень показывает ниже чем раньше был. Гончарук, вы можете внепланово проверить заправки в Одессе (или по всей стране) на недолив и на качество бензина??? Ну не могут автозаправки взять и просто снизить цену на 2грн себе в ущерб! Они явно за счет чего то это сделали. Или кол-ва или качества топлива! Сегодня залил 20л на Socar. Индикатор показал больше чем на ОККО! Сбросил одометр, проверим что покажет километраж!
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