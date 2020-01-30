Економія – півмільярда на місяць: Гончарук відзвітував про боротьбу з нелегальними АЗС

Боротьба з незаконними автозаправними станціями в Україні допомогла знизити ціну на дизельне паливо і бензин на 2 гривні.

Про успішні результати в четвер, 30 січня, відзвітував у Тelegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його даними, за два місяці офіційні продажі пального збільшилися на 6%. "Щоденні витрати українців на пальне зменшилися на 16,5 мільйона гривень, або на 511 млн гривень на місяць", – додав прем'єр.

Гончарук прозвітував про боротьбу з нелегальними АЗС 5 канал

Гончарук написав, що за весь час боротьби з незаконними АЗС їх було ліквідовано по всій країні майже 4 000.

"Частину закрили, інша частина – отримали ліцензії на офіційну роботу. В окремих областях, наприклад, в Луганській і Миколаївській обсяги продажу пального збільшилися на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській – на 14%", – розповів прем'єр.

При цьому він зазначив, що правоохоронці знають усі шляхи нелегального потрапляння палива на ринок. "Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці і відкрити на сусідній не вийде", – попередив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський у грудні зустрівся з власниками автозаправних станцій і закликав їх знизити ціни на бензин і дизельне паливо через різке зміцнення курсу гривні. У підсумку в лічені дні ціни істотно впали.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що всі автозаправні станції в Україні будуть працювати за ліцензіями або будуть закриті.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!