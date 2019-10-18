Гончарук повернув "Укрзалізницю" Кабміну: анонсована масштабна реформа

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо повернення "Укрзалізниці" до сфери управління Міністерства інфраструктури.

"Повернення блудного сина. Уряду "Укрзалізницю" повернули до сфери управління Міністерства інфраструктури. Дякую прем’єр-міністру Олексію Гончаруку за підтримку у подоланні наслідків дивних коаліційних домовленостей попереднього уряду", – повідомив у Facebook голова відомства Владислав Криклій.

За його словами, завдяки цьому почнеться масштабна реформа українського залізничного оператора.

"Реформа "Укрзалізниці", яка мала початись ще три роки тому, нарешті відбудеться. "Укрзалізниця" буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною", – заявив Криклій.

Міністр наголосив, що буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури. Для цього уряду потрібен новий закон про залізничний транспорт.

"Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень. Плануємо модернізацію залізничної інфраструктури та оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів. Також для покращення якості надання пасажирських послуг плануємо передавати в концесію вокзали і впроваджувати системи управління якістю пасажирських перевезень відповідно до стандартів ЄС", – резюмував Криклій.

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо повернення "Укрзалізниці" до сфери управління Міністерства інфраструктури

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда президента Володимира Зеленського запропонувала розділяти і продавати по частинах великі державні компанії-монополісти.

"Ті монстри, які існують, мають бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю". Ті монстри, які заважають жити і дихати не дають, типу Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ), Укрспирту, мають просто піти", – повідомив позаштатний радник голови держави, економіст Олег Устенко.

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