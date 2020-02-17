"Мета – 1 млн робочих місць!" Гончарук дав гучну обіцянку українцям

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про успіхи в реформуванні ринку праці і пообіцяв збільшити кількість робочих місць на 1 млн за найближчі 5 років.

Він прозвітував про вже виконану роботу в понеділок, 17 лютого, в своєму Telegram-каналі.

"Зараз практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше – в сільському господарстві, оптовій і роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур'єрській діяльності. Ці працівники не захищені. Фактично вони безправні у відносинах із роботодавцем. Легальний ринок праці – це не тільки податки в бюджет, а перш за все, створення цивілізованих умов праці для людей", – підкреслив прем'єр.

Гончарук дав гучну обіцянку українцям УНІАН

За його словами, було проведено перший етап – інформаційний. 600 інспекторів праці по всій Україні провели особисту роз'яснювальну роботу для понад 180 тис. роботодавців в сфері торгівлі, при цьому, більш ніж у 56 тис. випадках до візитів долучалися Пенсійний фонд, Державна податкова служба, Державна служба зайнятості та органи місцевого самоврядування.

"Як результат – всього за 2 тижні в ДПС надійшло понад 107 тис. повідомлень про укладення трудових договорів із 202 тис. працівників. Загальна динаміка працевлаштування в сферах, де проводилася інфокампанія, зросла в порівнянні з січнем 2019-му році на 25,8%", – поділився Гончарук.

Прем'єр зазначив, що триває другий етап – це інспекційна кампанія з 10 по 21 лютого. Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб.

"Мета нашого уряду на 2020 й рік – це +200 тис. нових легальних робочих місць і скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років – 1 млн робочих місць", – пообіцяв Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук пообіцяв, що лютнева платіжка за газ буде менше, ніж та, яку українці отримали в січні.

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