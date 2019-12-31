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31 грудня • оновлено в 08:09
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Гончарук пообіцяв новий транш від МВФ: названо терміни

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Міжнародний валютний фонд передасть Україні новий фінансовий транш протягом декількох місяців.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю каналу "Україна 24", повідомляє "Апостроф". За його словами, для отримання грошей "немає ніяких перешкод" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Гончарук пообіцяв новий транш від МВФ: названо терміни

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"Це абсолютно технічна робота, яка зараз триває. Це питання кількох місяців, у мене немає ніякого сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде", – сказав Гончарук.

При цьому політик зазначив, що співпраця з МВФ є стратегічно важливою для України. Факт роботи з фондом дає сигнал інвесторам, що можна заходити в Україну і мати дешеві ресурси, підкреслив Гончарук.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

  • В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

  • У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
МВФ транш
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