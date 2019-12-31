Гончарук пообіцяв новий транш від МВФ: названо терміни

Міжнародний валютний фонд передасть Україні новий фінансовий транш протягом декількох місяців.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю каналу "Україна 24", повідомляє "Апостроф". За його словами, для отримання грошей "немає ніяких перешкод" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це абсолютно технічна робота, яка зараз триває. Це питання кількох місяців, у мене немає ніякого сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде", – сказав Гончарук.

При цьому політик зазначив, що співпраця з МВФ є стратегічно важливою для України. Факт роботи з фондом дає сигнал інвесторам, що можна заходити в Україну і мати дешеві ресурси, підкреслив Гончарук.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

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