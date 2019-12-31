Гончарук озвучив головну мету Кабміну на 2020 рік: що зміниться

Головним завданням уряду України на 2020 рік є будівництво доріг.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю каналу "Україна 24", повідомляє "Укрінформ". За його словами, в 2020 році потрібно побудувати 4000 кілометрів доріг, хоча "можна зробити і більше".

Олексій Гончарук rbk.ru

"Це не верхня межа, це питання, зокрема, наскільки вдасться залучити до виконання завдань якісних підрядників, в тому числі з міжнародними грошима", – підкреслив він. При цьому Гончарук відмітив, що в даний момент на особливому рахунку знаходяться кілька "амбітних проектів", зокрема запорізький міст.

Також Гончарук наголосив на необхідності побудови "фактично нової дороги" з Києва до Дніпра.

"Там є така ділянка велика, яка вже починається будуватися, і за наступний рік ми як мінімум маємо дуже серйозно просунутися, якщо взагалі не повністю її побудувати – з Воронежа до Дніпра. Дорогами потрібно зшити країну, це завдання, очевидно, що №1 на наступний рік", – розповів він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Харківській області викрили мільйонну аферу з ремонтом дороги на 200 млн гривень.

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