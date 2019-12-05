Гончарук назвав терміни запуску онлайн-аукціонів з продажу лісу

Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо запуску пілотного проєкту продажу деревини через систему електронних аукціонів “Прозорро. Продажі”.

Проєкт триватиме з квітня 2020 року до квітня 2021 року, повідомляє "Урядовий портал".

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що це допоможе побороти корупцію та зменшить незаконний обіг української деревини.

Також, на засіданні уряду ухвалили рішення про запровадження єдиного електронного обліку деревини. Очікується, що це дозволить проаналізувати внутрішній ринок споживання та запобігти неконтрольованим незаконним рубкам лісу.

Електронний облік також є інструментом боротьби з непрозорими продажами деревини та засобом посилення боротьби з корупцією у сфері надання дозволів на лісозаготівлю.

“Це рішення спрямоване на те, щоб українські підприємства могли законно і, головне, прозоро придбати необхідну кількість деревини для виробництва продукції в Україні. А це – робочі місця, додана вартість від виробництва і, головне, зменшення корупції”, – резюмував Гончарук.

Прем’єр-міністр зазначив, що проєкт допоможе побороти корупцію та зменшить незаконний обіг української деревини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 жовтня Державне агентство лісових ресурсів України розробило онлайн-карту рубок лісу, яка працює у пілотному режимі і поширюється на три області.

11 листопада до проєкту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключили вже шість областей – Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську та Тернопільську.

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