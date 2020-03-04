Прем'єр-міністр Гончарук іде у відставку: з'явилася заява

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про свою відставку з посади глави уряду. Фото-копія документа вже гуляє в мережі. При цьому офіційного підтвердження від самого Гончарука поки не було.

Головне:

заяву Гончарука про відставку датована 3 березня 2020 року;

голосування за відставку прем'єра і ряду міністрів відбудеться 4 березня на позачерговому засіданні парламенту о 16:00.

звільнення Гончарука підтримали 23 з 25 членів профільного комітету.

у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відставку Гончарука

Гончарук іде у відставку

OBOZREVATEL стежить за подіями і веде онлайн-трансляцію про відставку Гончарука.

На документі зазначено, що заяву Гончарук написав 3 березня 2020 року. Зазначається, що вона була зареєстрована в апараті Верховної Ради 3 березня о 17:42.

Гончарук іде у відставку

За відставку Гончарука проголосували 23 з 25 членів профільного комітету.

Гончарук іде у відставку

Також відомо, що свою посаду втратить очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова. "Вона вже готується на вихід, питання з її відставкою вирішене. Її місце може посісти Ігор Уманський", – пояснив один із народних депутатів.

Свої позиції збережуть міністр юстиції Денис Малюська, міністерка освіти Ганна Новосад, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (йому, щоправда, пророкують крісло віцепрем'єр-міністра з питань оборони), міністр економічного розвитку Тимофій Милованов (його роботою задоволений особисто Володимир Зеленський).

Як пише у своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, свого місця позбудеться і керівник митної служби Максим Нефьодов.

Вакантні посади й інших відомств – Міністерства охорони здоров'я, Міністерства з питань ветеранів, Міністерства регіонального розвитку, Міністерства соціальної політики (сюди рекомендували главу Комітету соціальної політики Галину Третьякову, але та відмовилася).

Новим міністром із питань окупованих територій може стати Олексій Резніков. Чи втратять свої портфелі міністри Дмитро Дубілет і Михайло Федоров, поки інформації немає.

Як відомо, на закритому засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 3 березня ухвалили рішення про кадрові перестановки в українському уряді.

За даними джерел OBOZREVATEL, новим прем'єром, найімовірніше, стане чинний віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Також на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 4 березня, можуть бути призначені чотири нові міністри, які замінять чинних очільників Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики і окупованих територій.

Раніше Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він спростував.

Олексій Гончарук

Зазначимо, що уряд Гончарука звинувачували в провалі з наповненням бюджету. У головному фінансовому документі України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. За підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень (або на 1,26%) більше, ніж роком раніше.

У такий спосіб "прогалина" складе 95 млрд гривень. А на держборг доведеться витратити рекордні майже 40% доходів бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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