Гончарук анонсував рекордні платіжки за тепло: різниця складе до 40%

Українці за лютий отримають рекордно низькі платіжки за тепло. За певних обставин зниження може скласти 40%.

Про це під час брифінгу 2 березня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "За лютий рекордно маленька платіжка. Не тільки за зиму, але й останні роки. Це результат роботи парламенту, уряду. Це перший хороший підсумок зими. Можемо сподіватися, що теплокомуненерго отримають можливість знизити до 40%. Окремі споживачі отримають рахунок на 40% менший, ніж минулої зими за попередній період", – заявив Гончарук.

Олексій Гончарук volynnews.com

Втім, фактично частина українців вже отримала квитанції, суми в яких у десятки разів перевищують попередні. Так, в Україні (за новим законом "Про житлово-комунальні послуги" та відповідно до нормативів Кабміну) у тих будинках, де індивідуальні лічильники на опалення мають від 70 до 99% квартир, іншим доводиться платити за комуналку сусідів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента України розповіли, як менше платити за опалення.

Президент Володимир Зеленський 1 лютого провів нараду з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком з питань комунальних тарифів. Він зажадав знизити платіжки за опалення до 25-30% у всіх областях країни.

Зі свого боку Гончарук повідомив, що 143 підприємства в 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифів, і досить значний відсоток людей у країні отримали реальне зменшення рахунків у грудні. За його словами, уряд працює з місцевою владою, щоб більше підприємств долучилися до цього процесу.

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