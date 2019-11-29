"А рубильник у Путіна!" Гончаренко заявив, що влада "посадила українців на електричний стілець"

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко звинуватив "слугу народу" Андрія Геруса в тому, що його поправка до закону про ядерну енергію посадила українців на електричний стілець, яким керує Росія.

Відповідну заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 29 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ринок електроенергії в Україні відкрили сьогодні. Не треба розповідати про 2017 рік. 18 вересня був розгляд закону про ядерну енергію, куди вніс поправку Герус. Після цього почалася епопея з імпортом російської електроенергії", – сказав Гончаренко.

Гончаренко заявив, що українців "посадили на електричний стілець" odessa1.com

За словами нардепа, всім наплювати, що це забирає зарплату і засоби для існування в українських енергетиків.

"Разом Герус і Зеленський, який цей закон підписав і другий місяць не може виправити ситуацію, посадили українців на електричний стілець, рубильник дали Путіну. Ось вам правда про те, що було", – обурився він, повідомивши, що запропонував Раді разом із колегами з "ЄС" прибрати поправку Геруса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через поправку у Геруса трапилася бійка з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

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