Гончаренко спростував слова Зеленського про те, що у фонді COVID ще залишились гроші

Народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") заявив, що фонд боротьби з коронавірусом вже вичерпано, а слова президента України Володимира Зеленського про те, що у ньому є гроші, не відповідають дійсності.

За його словами, кошти вже розподілені до копійки, хоча фізично їх ще не перераховано. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Він додав, що слова Зеленського лише свідчать, що голова держави не розуміє, як працює бюджет.

"Якщо гроші вже розподілено в інші відомства, то їх вже неможливо повернути просто тому, що ви так цього захотіли. Потяг пішов. Вам розповідають, що гроші ще фізично не перераховані. Але контракти вже укладено, і, наприклад, дороги, на які ви перекинули гроші, вже будуються. А оплата буде по закінченню робіт, але вона вже неминуча", – пояснив Гончаренко.

Він опублікував таблицю, згідно якої усі 65,9 млрд грн з фонду було розподілено, а у графі "Залишок коштів фонду" стоїть 0.

На що пішли кошти фонду (грн):

Допомога громадянам, зокрема, людям похилого віку – 1,106 млрд;

На Фонд соціального страхування – 9,484 млрд;

На заходи, спрямовані на запобігання та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів COVID-19 – 46,187 млрд, з них на ремонт і будівництво доріг – 35 млрд;

Доплата медикам та працівникам МВС – 8,656 млрд;

Відновлення видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скороченими у зв’язку із створенням фонду боротьби з COVID-19 – 524 млн.

"Всього розподілено видатків – 65959318,53 грн. Залишок коштів фонду – 0,00 грн", – йдеться у кінці таблиці.

На що пішли гроші з фонду боротьби з COVID Telegram / Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету і створила Фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення з Фонду 2,6 млрд грн на виплати МВС.

Також із Фонду 14,5 млн грн попросила виділити уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова. З них 3,5 млн грн планувалось витратити на створення сайту.

Станом на 16 липня 2020 року гроші у Фонді майже закінчилися. Там залишалося 3,2 млрд грн.

31 серпня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет сказав, що у фонді "не залишилося жодної копійки".

2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Фонді є кошти, а інформація, що він порожній, неправдива.