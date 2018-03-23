Голову Нацкомісії з тарифів звільнять: названі терміни

Термін повноважень голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, згідно з планом ротації членів регулятора, закінчується в травні цього року.

"Термін повноважень двох членів закінчується через два місяці", - повідомив голова конкурсної комісії з вибору нових членів НКРЕКУ Василь Котко, передає УНІАН.

Зокрема, крім Вовка, склад Нацкомісії покине і Руслан Машляківський.

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За словами Котка другий конкурс на нових членів вже оголошений. Нового главу НКРЕКУ, відповідно до закону, будуть вибирати самі члени регулятора.

"Вовк може подати свої документи на конкурс. Якщо у нього є законні підстави - п'ять років енергетичного стажу (стажу роботи в підприємствах енергетики або житлово-комунального господарства. - Ред.) І два роки роботи на керівних посадах", - резюмував Котко.

Нагадаємо, що Вовк був призначений на посаду в.о. глави НКРЕКУ в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року він вступив в повноваження голови регулятора.

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