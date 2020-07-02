Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв може піти у відставку.

Про це з посиланням на інформоване джерело в уряді повідомило агентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, виник конфлікт, результатом якого стало відповідна заява, однак залишається ймовірність, що поки справа обмежиться тільки цим.

Агентство повідомило, що на момент публікації не змогло отримати офіційних коментарів від голови АМКУ.

Раніше журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що піти Терентьєва змусив президент України Володимир Зеленський. За його даними, звільнення пов'язане зі штрафом у 6,5 мільярда гривень, яку АМКУ наклав на тютюнову компанію-монополіста "Тедіс".

Також те, що Терентьєв написав заяву про відставку, в агентству УНН підтвердила уповноважена АМКУ у 2015 – 2019 Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".

Однак у четвер, 2 липня, Бутусов повідомив, що Терентьєв відкликав свою заяву про відставку.

"Прошу не розглядати заяву від 1 липня 2020 року та не включати її до порядку денного а ні Верховної Ради України, а ні профільних комітетів", – сказано в листі Терентьєва на ім'я голови ВР Дмитра Разумкова, фото якого опублікував Бутусов.

Звільнення голови АМКУ Юрія Терентьєва Facebook Юрія Бутусова

У чому може бути причина конфлікту

На думку Бутусова, зробивши цей крок, Терентьєв відкрито виступив проти Зеленського.

"Швидше за все, він отримає підтримку з боку групи Ігоря Коломойського, а також ряду інших депутатських груп "Слуг народу". З огляду на, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з поста спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба", – написав Бутусов.

Причина протистояння, за даними журналіста – боротьба за контроль роздрібного ринку цигарок, у якій Зеленський підтримав монополіста, компанію "Тедіс".

"Звільнення пов'язане зі штрафом АМКУ в 6,5 мільярда гривень проти "Тедіса", Зеленський по суті допомагає "Тедісу" виграти справу. Аби бути об'єктивним, парламенту все-таки давно слід заслухати звіт глави АМКУ, оскільки критики було чимало з інших питань. Влада фрагментурується і сиплеться з рук Зеленського, який замість "Слуги народу" перетворюється, скоріше, в "Слугу двох панів", – підсумував Бутусов.

Звільнення голови АМКУ Юрія Терентьєва Facebook Юрія Бутусова

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