Голову АМКУ Терентьєва відправили у відставку

Андрій Довгань Економіка 16:40, 3.07.2020 Оновлено: 17:05, 3.07.2020

Верховна Рада зняла з посади голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Рішення про це було ухвалено на засіданні парламенту в п'ятницю, 3 липня. Відставку підтримали 226 народних депутатів. Це мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення.

  • "Слуга народу" – 186;

  • ОПЗЖ – 23;

  • "Довіра" – 10;

  • позафракційні – 4.

Голосування за звільнення Юрія Терентьєва
Телеканал "Рада"
Голосування за звільнення Юрія Терентьєва
Телеканал "Рада"

Раніше журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що піти Терентьєва змусив президент України Володимир Зеленський. За його даними, звільнення пов'язане зі штрафом у 6,5 млрд грн, який АМКУ наклав на тютюнову компанію-монополіста "Тедіс".

Також те, що Терентьєв подає у відставку, агентству УНН підтвердила уповноважена АМКУ упродовж 2015-2019 років Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".

Пізніше стало відомо, що Терентьєв 2 липня відкликав свою заяву про відставку.

Однак у п'ятницю з трибуни Ради депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що Терентьєв у п'ятницю написав нову заяву – якою скасував попередню – про відкликання заяви про відставку. Тобто залишив чинною першу заяву про відставку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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