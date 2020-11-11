Скандального українського бізнесмена помітили із заступником глави Одеської митниці

Заступника керівника Одеської митниці Дениса Пудрика помітили в компанії з Орестом Фірманюком, якого колишній глава податкової Максим Нефьодов назвав "головним контрабандистом".

Зокрема, Пудрик і Фірманюк повечеряли в київському ресторані "Велюр". Також у їх компанії була Діана Шерман. Про це в Telegram повідомив журналіст Євген Плінський.

"Ні, ну хіба це не красиво? Контрабандист Фірманюк і Шерман вечеряють у "Велюрі" з Денисом Пудриком. Повечеряли, касу за жовтень звели, фірми на листопад Денисці озвучили і побігли", – пише журналіст.

"Яких вам ще реформ не вистачає? Такою прозорою митниця ще не була", – іронізує Плінський.

Дениса Пудрика помітили в компанії з Орестом Фірманюком Telegram Євген Плінський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірманюк 17 вересня публічно атакував директора департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Держмитслужби (ДМС) Ігоря Резніка.

Він вийшов у прямий ефір на своїй сторінці у Facebook і почав погрожувати чиновнику, який відповідає за боротьбу з контрабандою. "Ми знаємо один одного багато років, часто спілкуємося, ділимося думками й враженнями. Ігор Михайлович постійно буває у мене вдома, де ми обговорюємо різні питання", – написав він, водночас за ретельні перевірки свого вантажу він пригрозив поскаржитися до правоохоронних органів нібито через тиск.