Головного антикорупціонера на Галицьку митницю хочуть знайти на оклад в 5000 грн і за два дні

Галицька митниця Держмитслужби розмістила вакансію на посаду головного держінспектора з протидії митним правопорушенням з окладом 5 500 грн.

Про це стало відомо з порталу вакансій "Нова державна служба". Зазначається, що людину на займану посаду планують знайти за три дні. Оскільки дата розміщення вакансії 8 вересня, а кінцева дата подачі – 11 вересня.

Вказані такі кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

Освіта – Вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи – Не потребує

Володіння державною мовою – Вільне

Зокрема, заробітна плата включатиме:

посадовий оклад – 5 500 грн;

надбавку за спеціальне звання посадових осіб митних органів;

надбавку за вислугу років;

інші надбавки, доплати та премії.

Варто вказати, що вакансія тимчасова – на період дії карантину та ще два місяці після нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ викрила схему на митному посту "Городок" Галицької митниці. Працівники митниці організували корупційну схему ввезення автомобілів під виглядом запчастин.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся