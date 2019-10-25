Головним корупційним відомством України керував чиновник без освіти: розкрито шокуючі факти про ДАБІ

Як успішно роками очолювати одне з найбільш корупційних відомств країни – Державну архітектурно-будівельну інспекцію та замість відповідальності стати експертом без освіти.

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Передостанній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції України (останнього не розглядаємо – він пропрацював там близько пів року) випускник середнього професійного технічного училища №32 працівників річкового і морського флоту Києва Олексій Віталійович Кудрявцев.

Цій людині вдалося практично немислиме – із середньо-спеціальною освітою плавскладу річфлоту стати головним доленосним вершителем всіх забудовників – очолити Державну інспекцію архітектурно-будівельного контролю. Хоч при цьому і довелося використовувати підроблений диплом про будівельну освіту університету Молдови.

Олексій Кудрявцев glavcom.ua

З 2014-го до 12 грудня 2018 року мореплавна середня технічна освіта дозволила йому отримати посаду голови ДАБІ за уряду Яценюка та, вдало лавіруючи на політичних хвилях, залишитися при уряді Гройсмана. Під виглядом "реформ та децентралізації" Кудрявцев вибудував систему зборів коштів від забудовників за внесення записів до так званого Реєстру ДАБІ.

Реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Олексій Кудрявцев 24tv.ua

Та якщо матроська вдача дозволяла Кудрявцеву дивним чином через чотири роки свого керівництва розповідати, що "Корупція у системі ДАБІ є, але ми робимо все, щоб її подолати", то вже підроблений диплом загнав його корабель на рифи.

Але сьогодні безробітний мультимільйонер конвертує отримані корупційні кошти в піар та з певним успіхом робить спроби повернутися на “будівельний трон”, знайшовши нових керманичів. Адже йдеться про 3 мільярди гривень на рік.

Цими керманичами стали міністерка розвитку громад і територій (колишній Мінрегіонбуд) Альона Бабак та заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

17 жовтня Верховна Рада проголосувала за проєкт закону №1081 про удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва і запровадження єдиної електронної системи, яким Реєстр ДАБІ перетворюється на Будівельний Реєстр Мінрегіону.

Зрозумівши, звідки дме вітер, Олексій Кудрявцев швидко почав у своїх інтерв'ю на телеканалах активно розповідати про необхідність ліквідації Держархбудінспекції у тому функціоналі, який є зараз, та про позитивні реформи Олени Шуляк. Адже з таким досвідом керування Реєстром він точно розуміє, що йому треба тепер не повертатися у ДАБІ, а обійняти міністерську посаду профільного заступника з нагляду за новим Реєстром.

Олексій Кудрявцев glavcom.ua

Мабуть, саме наявність у ДАБІ сумнозвісного Реєстру, який генерував усі тіньові доходи, не дозволяла Кудрявцеву здійснити до цього часу докорінні реформи системи держархбудконтролю.

Враховуючи, що значна частина уряду шлях до міністерських посад проклала через роботу офісу ефективного регулювання BRDO, чекаємо на появу в офісі BRDO експерта Кудрявцева.

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