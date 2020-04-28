Головний прорахунок Путіна: Financial Times назвала помилку Кремля

Рішення президента Росії Володимира Путіна спровокувати цінову війну з Саудівською Аравією напередодні коронакризи було катастрофічним прорахунком.

Про це пише британська газета Financial Times.

"Репутація Володимира Путіна як геніального тактика завжди була перебільшена. Однак, за будь-якими мірками, вибір моменту, щоб спровокувати цінову війну з Саудівською Аравією незадовго до початку пандемії коронавірусу, яка знизила попит на нафту, був катастрофічним", – йдеться в статті.

МВФ прогнозує, що в цьому році російський ВВП може скоротитися на 5,5%, а за оцінками економістів з московського ліберального Інституту Гайдара, зниження складе 7-12%, що призведе до дефіциту бюджету. Разом з тим, пакет державної підтримки в умовах пандемії на цей момент становить менше 3% ВВП, він у кілька разів менше пакетів більшості розвинених країн. При цьому підтримку отримають лише великі компанії, а не малі підприємства та прості росіяни.

Володимир Путін oblgazeta.ru

За словами екс-міністра фінансів Олексія Кудріна, без роботи можуть залишитися 8 млн росіян. Оскільки дві третини громадян не мають заощаджень, це може привести до реальних страждань

"Але навіть зараз ймовірність того, що опозиція посилиться настільки, що стане загрожувати майбутньому Путіна, невелика; росіяни демонстрували надзвичайну здатність протистояти труднощам", – пише FT.

Проте, олігархи і силовики, які вважають його своїм гарантом, стежитимуть за ознаками ослаблення його влади.

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