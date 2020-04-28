Головний прорахунок Путіна: Financial Times назвала помилку Кремля

Рішення президента Росії Володимира Путіна спровокувати цінову війну з Саудівською Аравією напередодні коронакризи було катастрофічним прорахунком.

Про це пише британська газета Financial Times.

"Репутація Володимира Путіна як геніального тактика завжди була перебільшена. Однак, за будь-якими мірками, вибір моменту, щоб спровокувати цінову війну з Саудівською Аравією незадовго до початку пандемії коронавірусу, яка знизила попит на нафту, був катастрофічним", – йдеться в статті.

МВФ прогнозує, що в цьому році російський ВВП може скоротитися на 5,5%, а за оцінками економістів з московського ліберального Інституту Гайдара, зниження складе 7-12%, що призведе до дефіциту бюджету. Разом з тим, пакет державної підтримки в умовах пандемії на цей момент становить менше 3% ВВП, він у кілька разів менше пакетів більшості розвинених країн. При цьому підтримку отримають лише великі компанії, а не малі підприємства та прості росіяни.

Володимир Путін oblgazeta.ru

За словами екс-міністра фінансів Олексія Кудріна, без роботи можуть залишитися 8 млн росіян. Оскільки дві третини громадян не мають заощаджень, це може привести до реальних страждань

"Але навіть зараз ймовірність того, що опозиція посилиться настільки, що стане загрожувати майбутньому Путіна, невелика; росіяни демонстрували надзвичайну здатність протистояти труднощам", – пише FT.

Проте, олігархи і силовики, які вважають його своїм гарантом, стежитимуть за ознаками ослаблення його влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

у березні країни-учасники ОПЕК + не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ у підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

20 квітня в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії трапився 20 квітня, – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!