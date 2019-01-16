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''Головне, щоб цар був ситий'': росіян розлютила пропозиція ввести новий податок

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У Росії користувачі мережі різко розкритикували пропозицію ввести податок на виїзд при перетині державного кордону, який складе 500 рублів (близько 210 гривень).

"Та нормально, росіяни не жадібні, будуть і цей податок платити і ще 100 податків... Головне, щоб цар із почтом були ситі і взуті", — пише у Twitter DjNil.

"Можна просто ввести податок на життя. І побільше, щоб знали, де живуть", — зазначив Олексій Плігін.

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"Підкину ідею — священнослужителі можуть запропонувати ввести в Росії податок на Святий Дух і повітря як його складову", — заявив Sasha Avdeev.

"Більше, більше податків для росіян... Коли не вмієш заробляти, вигадуєш, як відібрати", — наголосив Начальник паніки.

"Точно, з усіх боків потрібно обкласти податками, хочеш виїхати плати податок, не хочеш виїхати плати податок", — резюмував Клептократ.

''Головне, щоб цар був ситий'': росіян розлютила пропозиція ввести новий податок
''Головне, щоб цар був ситий'': росіян розлютила пропозиція ввести новий податок
''Головне, щоб цар був ситий'': росіян розлютила пропозиція ввести новий податок
''Головне, щоб цар був ситий'': росіян розлютила пропозиція ввести новий податок

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники асоціації підприємців з розвитку бізнес-патріотизму РФ хочуть, щоб податок стягувався щоразу, коли росіянин чи іноземець залишає країну, за винятком тимчасової зупинки протягом 24 годин.

За їхніми підрахунками, реалізація запропонованої ініціативи здатна принести додатково близько 35 млрд рублів (14,6 млрд гривень) на рік.

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