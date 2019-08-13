"Головна тютюнова проблема ЄС": як працює контрабанда сигарет з України

Журналіст Євген Плінський заявив, що Україна стала для Європейського Союзу головною тютюновою проблемою.

У 2014 році в ЄС з України ввезли близько 500 млн сигарет. Через два роки контрабанда досягла 5,8 млрд сигарет, повідомляє він на своєму Youtube-каналі.

За словами журналіста, в Україні є три джерела для контрабанди:

внутрішньє легальне виробництво;

внутрішньє нелегальне виробництво;

нелегальний імпорт.

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У першому випадку відомі тютюнові гіганти виготовляють продукцію, частина якої йде на внутрішній ринок країни, а частина – йде нелегально до ЄС. Контрабандисти скуповують сигарети великим оптом за готівку і акумулюють на великих складах.

Другий варіант – нелегальні фабрики, які працюють на Західній Україні. Вони випускають маловідомі дешеві сигарети і підробки відомих брендів.

Дана продукція скуповується контрабандними групами і звозиться у прикордонні райони на склади.

Третій пункт – нелегальний імпорт – є найбільшим каналом постачань сигарет до ЄС. На ринку України можна зустріти тютюнову продукцію з Білорусі, ОАЕ, Китаю, Росії, Румунії, Молдови.

"Це все результат корупції нашої митниці і спецслужб. Пропускаючи їх всередину країни, вони формують чорну діру, в якій цих сигарет немає, але по факту вони є", – підкреслив Плінський.

Контрабанда сигарет з України в ЄС досягла 5,8 млрд одиниць

Як приклад такого завезення він приводить продукцію білоруської фабрики "Німан". Вона виробляє дешеві сигарети виключно для контрабандного ринку Європи.

Ящик (50 блоків) цигарок виробництва "Німан" коштує до 80 доларів, в Україні його продадуть за 240 доларів, в Польщі – 600, а в Німеччині – 800.

Таким чином, контрабандисти, вклавши 77 тисяч доларів за контейнер сигарет (960 ящиків), отримають 770 тисяч доларів, реалізуючи продукцію у ЄС.

Вклавши 77 тисяч доларів, контрабандисти можуть отримати 770 тисяч Youtube Євген Плінскій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні електронні та електричні сигарети можуть прирівняти до звичайних.

У Верховній Раді вже зареєстрували проект закону №9058, який має на меті зменшити вживання е-сигарет "шляхом заборони їх вживання, спонсорства, реклами і стимулювання продажів".

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