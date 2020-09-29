Голова 'Укрзалізниці' розповів про майбутнє пасажирських перевезень

Голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залізничний оператор повинен стати прибутковим. Для цього потрібного, принаймні, зробити пасажирський напрямок беззбитковим.

"Це буде досягатися укладенням публічних договорів із зацікавленими в пасажирських перевезеннях сторонами. Щоб відшкодування перевезення пільговиків відбувалося не через рік після того, як залізниця ці послуги надала", – повідомив Жмак у інтерв’ю "Економічній правді".

За його словами, зараз заборгованість щодо пільговиків тільки Міносвіти наближається до мільярда гривень.

"Якщо ми ці борги погасимо, то буде можливість зробити пасажирські перевезення хоча би беззбитковими. Серед необхідних кроків – оптимізація, пріоритет електропоїздам із сидячими місцями, оптимізація руху", – наголосив Жмак.

Голова "Укрзалізниці" додав, що залізничному оператору також потрібно позбутися непрофільних бізнесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради "Укрзалізниці".

За його словами, президент Володимир Зеленський і депутати від "Слуги народу" руйнують корпоративне управління у держкомпаніях.